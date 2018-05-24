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Казахстан закупил у России дополнительную партию истребителей Су-30СМ
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Казахстан закупил у России дополнительную партию истребителей Су-30СМ 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
АСТАНА, 24 мая — РИА Новости. Россия поставит Казахстану партию истребителей Су-30СМ в дополнение к поставленным ранее машинам, соответствующий контракт подписали гендиректор корпорации «Иркут» Олег Демченко и генеральный директор предприятия «Казспецэкспорт» Арман Рамазанов.
"Двадцать четвертого мая республиканское государственное предприятие «Казспецэкспорт» министерства обороны и аэрокосмической промышленности Казахстана и корпорация «Иркут» заключили контракт на поставку новой партии многоцелевых истребителей Су-30СМ", — сообщили журналистам в пресс-службе «Иркута».
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