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Военная операция США Atlantic Resolve перебрасывает войска ближе к России
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Военная операция США Atlantic Resolve перебрасывает войска ближе к России 

News.ru 1 час назад
Военная операция США Atlantic Resolve начинает этап переброски военных сил из Бельгии в Восточную Европу, сообщает портал Defence News.
Данная переброска рассматривается как полномасштабные учения, направленные, по заявлению пресс-службы военных, на то, чтобы в случае возможного военного конфликта на континенте иметь опыт быстрого передислоцирования.
На данный момент стартовало перемещение 3,3 тысяч человек личного состава и 650 единиц военной техники: 87 танков M-1 Abrams,18 САУ M-109 Paladin и другие.
Все вооруженные силы СЩА переместятся в Прибалтику, Болгарию, Венгрию, Польшу и Румынию.
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