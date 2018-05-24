Военная операция США Atlantic Resolve перебрасывает войска ближе к России

Военная операция США Atlantic Resolve начинает этап переброски военных сил из Бельгии в Восточную Европу, сообщает портал Defence News.

Данная переброска рассматривается как полномасштабные учения, направленные, по заявлению пресс-службы военных, на то, чтобы в случае возможного военного конфликта на континенте иметь опыт быстрого передислоцирования.

На данный момент стартовало перемещение 3,3 тысяч человек личного состава и 650 единиц военной техники: 87 танков M-1 Abrams,18 САУ M-109 Paladin и другие.