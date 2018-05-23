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В США умер террорист, обвиняемый в подготовке покушения на Фиделя Кастро
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В США умер террорист, обвиняемый в подготовке покушения на Фиделя Кастро 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Кубинский эмигрант Луис Посада Каррилес, обвинявшийся в подготовке покушения на Фиделя Кастро и осужденный за совершение терактов, скончался в США в возрасте 90 лет, пишет газета Miami Herald.
Адвокат Каррилеса сообщил, что один из самых активных противников кубинского лидера страдал от онкологического заболевания. В последнее время он жил на юге штата Флорида.
Официальная Гавана и ряд латиноамериканских стран заявляют, что Каррилес причастен к организации взрыва в 1976 году над побережьем Барбадоса самолета компании Cubana de Aviacion, когда погибли 73 человека, что стало самым кровавым терактом за всю историю Латинской Америки. Кроме того, Гавана утверждает, что Каррилес причастен к организации взрывов в кубинских отелях в 1997 году и попытке покушения на жизнь Фиделя Кастро в 2000 году.
Каррилес был осужден в Венесуэле за проведение теракта, но бежал из тюрьмы. Он был задержан в марте 2005 года за незаконный переход границы США. Однако американский суд не выдвинул Каррилесу — бывшему агенту ЦРУ — обвинений в терроризме, а власти США отказались передать его Кубе или Венесуэле, опасаясь за его жизнь.
В 2013 году власти Венесуэлы, раскрывшие якобы имевшиеся планы покушения на президента Николаса Мадуро, назвали проживавшего в США Каррилеса одним из главных организаторов заговора.
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