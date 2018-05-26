Около 800 российских военнослужащих примут участие в совместных маневрах ОДКБ под Екатеринбургом 

Российский контингент представят военнослужащие ЦВО в составе миротворческого батальона, подразделений разведки, авиации, военной полиции, материально-технического обеспечения, полевых подвижных пунктов управления.
Около 800 военнослужащих и до 300 единиц вооружения, военной и специальной техники будет задействовано осенью в ходе совместного учения Коллективных миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2018» под Екатеринбургом. Маневры пройдут в рамках оперативно-стратегического учения «Боевое братство».
Российский контингент представят военнослужащие Центрального военного округа в составе миротворческого батальона, подразделений разведки, авиации, военной полиции, материально-технического обеспечения, полевых подвижных пунктов управления.
Совместное учение пройдет в конце октября — начале ноября под руководством командующего войсками Центрального военного округа. В ходе маневров Коллективные миротворческие силы государств-членов ОДКБ отработают подготовку и ведение операции по поддержанию мира по резолюции Совета безопасности ООН на территории государства в Центрально-Азиатском регионе, не являющегося членом ОДКБ.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.