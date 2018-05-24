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Центр Хруничева планирует запустить 24 ракеты «Протон» до 2025 года
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Центр Хруничева планирует запустить 24 ракеты «Протон» до 2025 года 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
АСТАНА, 24 мая — РИА Новости. Центр Хруничева надеется запустить 24 ракеты «Протон» различных модификаций до 2025 года, сообщил РИА Новости в четверг заместитель гендиректора Центра по внешнеэкономической деятельности Андрей Панкратов.
"У нас сейчас в планах стоит запуск 24 «Протонов» до 2025 года ", — сказал он на полях выставки KADEX-2018.
Панкратов отметил, что ракеты будут использоваться не только для запусков спутников на геостационарную орбиту. Многие из интересующихся носителем заказчиков планируют создавать свои «спутниковые созвездия» на низкой околоземной орбите высотой порядка 800 километров.
При этом предприятие предлагает как традиционный «Протон-М», так и его облегченную версию — «Протон-Л» (инозаказчики называют его «Протон Медиум») без третьей ступени.
Выставка вооружений и военной техники KADEX-2018 проходит в Астане с 23 по 26 мая.
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