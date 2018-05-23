Зона деэскалации «Хомс» освобождена без боя — Генштаб ВС РФ

Боевики сдали правительственным войскам большое количество оружия, боеприпасов и техники.

Освобождение зоны деэскалации «Хомс» достигнуто мирным путем. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской.

Он отметил, что боевики сдали правительственным войскам большое количество оружия и техники.

«Вооруженными формированиями сдано правительственным войскам 7 танков, 5 БМП, 7 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 122 орудия и миномета, 20 реактивных систем залпового огня, 9 комплексов ПТУР, 45 ручных противотанковых гранатометов, 14 средств ПВО, 12 самодельных пусковых установок «Адский огонь», а также 56 крупнокалиберных пулеметов», — заявил Рудской.