Ещё
Зона деэскалации «Хомс» освобождена без боя — Генштаб ВС РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зона деэскалации «Хомс» освобождена без боя — Генштаб ВС РФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Боевики сдали правительственным войскам большое количество оружия, боеприпасов и техники.
Освобождение зоны деэскалации «Хомс» достигнуто мирным путем. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской.
Он отметил, что боевики сдали правительственным войскам большое количество оружия и техники.
«Вооруженными формированиями сдано правительственным войскам 7 танков, 5 БМП, 7 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 122 орудия и миномета, 20 реактивных систем залпового огня, 9 комплексов ПТУР, 45 ручных противотанковых гранатометов, 14 средств ПВО, 12 самодельных пусковых установок «Адский огонь», а также 56 крупнокалиберных пулеметов», — заявил Рудской.
ТК «Звезда»: последние новости
Россия создаст собственный глобальный Интернет У НАТО нет оружия против российского «убийцы авианосцев» - СМИ Минздрав предложил штрафовать фармацевтов за неточную информацию о лекарствах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мясо и рыба могут исчезнуть с прилавков334
Стал известен долг Украины перед СНГ84
Путину сообщили о смерти Дарьи Стариковой117
ЕС призвал Москву и Киев к срочным переговорам136
«Дурак думкой богатеет»: Крым разбил мечты Киева427
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
00:56
Создана управляемая силой мысли инвалидная коляска
Технологии Наука и техника
00:51
Шурыгина ополчилась на Бузову
Шоу-бизнес
00:28
В Москве горит гостиница «Измайлово»
Происшествия
00:24
Шнуров рассказал о встрече с чертями
Шоу-бизнес
00:30
Орлан унёс лису в воздух, борясь за еду
Происшествия
03:20
Стал известен долг Украины перед СНГ
Украина В мире
00:15
Рабочий «прокатился» на строительном кране
Происшествия
02:56
На Москву надвигается похолодание
Общество Новости Москвы
03:41
Приведение запугало девушку в Сербии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение