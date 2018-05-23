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Вашингтон усилил давление на Венесуэлу
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Вашингтон усилил давление на Венесуэлу 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Развитие ситуации в Боливарианской республике, отмечают эксперты, уверенно займет верхнюю позицию в переговорных повестках между правительствами стран региона. И, как это было уже много раз на протяжении современной истории, без вмешательства Вашингтона, до сих пор рассматривающего южноамериканский континент в качестве своего «подбрюшья», по всей видимости не обойдется и сейчас.
Президент США Дональд Трамп буквально сразу после оглашения итогов выборов подписал указ о новых экономических санкциях в отношении Каракаса. Хозяин Белого дома поставил подпись под документом запрещающим гражданам и юридическим лицам США совершать операции с суверенным долгом Венесуэлы. В ответ на это Николас Мадуро заявил об очередном витке санкционного давления со стороны Вашингтона и обвинил американские власти во вмешательстве во внутренние дела независимого государства. Мадуро также распорядился выслать из страны двух американских дипломатов, включая временного поверенного в делах Тодда Робинсона.
Американцы также продолжают активно работать по наращиванию давления на Венесуэлу, как в региональных организациях, в частности в Организации американских государств (ОАГ), так и на двустороннем уровне. Так, созданная в рамках ОАГ, так называемая «Группа Лима», объединяющая 14 государств стран ЛАКБ (Латинской Америки и Карибского бассейна), одной из первых выпустила коммюнике о непризнании итогов выборов в Венесуэле.
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