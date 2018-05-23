Минобороны раскрыло секрет «Булавы»: зачем стреляли залпом

ВМФ России показал всему миру надежность самого мощного оружия

Стратегические ядерные силы России снова вышли на рекорд — впервые в современной истории страны с борта атомной субмарины одновременно стартовали сразу четыре межконтинентальных ядерных ракеты, каждая из который способна уничтожить вражеский мегаполис. Как заявили в Минобороны , все пуски оказались успешными. «КВ» удалось выяснить, почему военным потребовался залповый пуск новейших ракет «Булава» с борта современного подводного ракетоносца?

Дело в том, что «Булава» — ракета сложной судьбы, ее разработка ведется с 1998 года. Разработчикам далеко не сразу удалось научить ракету летать как надо. Из первых десяти пусков более половины были «в молоко». Ряд экспертов связывали это с тем, что морскую ракету поручили делать «сухопутной» ракетной фирме — Московскому институту теплотехники МИТ).

Морская ракетно-ядерная тематика со времен Союза находилась исключительно в ведении ОКБ Макеева ( Миасс Челябинская область ). Но во времена жесткой борьбы за деньги гособоронзаказа, «макеевцы» не смогли отстоять свое право на этот проект. Он достался МИТу, который до этого работал исключительно над ракетами наземного базирования. В результате московским конструкторам, считают специалисты, пришлось заново «изобретать велосипед», работа затянулась.

Кроме того, на тот момент состояние дел в «оборонке» в целом было плачевным. Фактически была разрушена система «военной приемки», то есть контроль качества ослаблен, а в кооперации по «Булаве» были задействованы сотни предприятий.

К 2016 году «Булава» улучшила статистику пусков: из 21 старта, по официальным данным, 8 были неудачными или не совсем удачными. Причем, утверждают военные эксперты, все они были связаны не столько с конструктивными просчетами создателей, сколько с производственным браком из-за чего ракета до сих пор так и не принята на вооружение.