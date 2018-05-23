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Стали известны подробности первого применения истребителей F-35 в бою
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Стали известны подробности первого применения истребителей F-35 в бою 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Израильский бригадный генерал в отставке Шломо Бром в интервью Business Insider рассказал подробности первого боевого применения истребителей пятого поколения F-35. По словам собеседника издания, это произошло 10 мая в небе над Сирией.
Как передает РИА Новости, в тот день Израиль обвинил иранские силы в запуске 20 ракет на Голанских высотах. Тель-Авив решил нанести удары по военным объектам и складам боеприпасов в Сирии. В такой же атаке в феврале использовались истребители F-15 и F-16, один из которых был сбит.
Ранее Дамаск заявил, что противовоздушная обороны Сирии уничтожила «десятки ракет», большинство которых не достигло цели. Остальные поразили «некоторые расчеты ПВО, радар и склад боеприпасов». Жертвами удара стали три человека.
В общей сложности Израиль заказал у США 50 истребителей F-35, девять из которых уже поставлены. Еврейское государство является единственным обладателем этих машин на Ближнем Востоке.
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