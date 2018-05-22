Истребители F-35 впервые применили для боевой атаки

В боевой обстановке использовались самолеты ВВС Израиля

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, стоящий на вооружении ВВС Израиля, впервые был задействован в реальной боевой операции. Сообщение об этом появилось в твиттере израильской армии.

«Мы первыми в мире применили F-35 в боевой обстановке для атаки целей», — приводятся там слова главкома ВВС Израиля Амикама Норкина.

F-35 — это еще один американский истребитель пятого поколения наряду с F-22 Raptor. На его разработку было затрачено 55 миллиардов долларов. Выпуском военных самолетов с 2001 года занимается американская компания Lockheed Martin. Истребитель выпускают в трех вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).