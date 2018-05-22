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Поставки Грузии американского оружия объяснили подготовкой войны с Россией
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Поставки Грузии американского оружия объяснили подготовкой войны с Россией 

Национальная Служба Новостей 22 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Грузия намерена наращивать поставки американских вооружений. Об этом заявил министр обороны южнокавказской республики Леван Изория. В ходе его визита в США, в частности, обсуждался вопрос закупки оружия для малых тактических подразделений. Об этом сообщает «Интерфакс».
Эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов объяснил НСН, зачем понадобилось увеличение американских вооружений в регионе.
«В 2014 году глава американского агентства геополитической разведки Stratfor Джордж Фридман написал статью «Американская стратегия после Украины: от Эстонии до Азербайджана», в которой он утверждал, что НАТО не в состоянии вести боевые действия против России из-за отсутствия вблизи ее границ необходимых коммуникаций и баз хранения. И с тех пор события развиваются так, что Америка создает вдоль всех российских границ именно такую военно-транспортную инфраструктуру. Как говорят на Западе, США и НАТО создают «военный шенген» — условия для беспрепятственного передвижения больших группировок военной техники к российским границам. Это делается в Восточной Европе, в том числе, в Грузии. Там уже давно построены современные военные аэродромы, причем возводили их турецкие строители, а грузин туда даже не допускали. Эти аэродромы могут принимать боевые и военно-транспортные самолеты США и НАТО», — напомнил он.
Аналитик указывает, что Вашингтон не заинтересован в прямом конфликте с Россией.
«При этом Фридман признавал, что непосредственные боевые действия с Россией нежелательны, Соединенные Штаты избегают таких столкновений и в Сирии, и в Ираке, с относительно равным по силе противником. Поэтому предполагается создание возможностей для ведения гибридной войны, силами проамериканских прокси на всем протяжении границ. В политике, как известно, имеют значение не намерения, а возможности. США и НАТО и создают такие возможности», — заключил он.
Напомним, в ноябре прошлого года Вашингтон решил поставить Тбилиси противотанковые ракетные установки «Джавелин». Первую партию из 72 ПТРК «Джавелин» и 410 ракет к ним Грузия уже получила.
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