Поставки Грузии американского оружия объяснили подготовкой войны с Россией

Грузия намерена наращивать поставки американских вооружений. Об этом заявил министр обороны южнокавказской республики Леван Изория . В ходе его визита в США , в частности, обсуждался вопрос закупки оружия для малых тактических подразделений. Об этом сообщает «Интерфакс».

Аналитик указывает, что Вашингтон не заинтересован в прямом конфликте с Россией.

«При этом Фридман признавал, что непосредственные боевые действия с Россией нежелательны, Соединенные Штаты избегают таких столкновений и в Сирии , и в Ираке , с относительно равным по силе противником. Поэтому предполагается создание возможностей для ведения гибридной войны, силами проамериканских прокси на всем протяжении границ. В политике, как известно, имеют значение не намерения, а возможности. США и НАТО и создают такие возможности», — заключил он.