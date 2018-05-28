Россияне Комарова и Горячев завоевали бронзу Арктического кубка по керлингу на Таймыре

Финляндии, Чехии, Швеции, В турнире принимали участие 10 смешанных пар. На льду арены «Таймыр» с 24 мая соревновались семь иностранных команд из Канады Швейцарии и Шотландии и три российские команды. Призовой фонд турнира составил $30 тыс.

В финале Хоман и Эдин выиграли у Джины Эйткен и Данкана Мензиса из Шотландии со счетом 7:6. Третье место на турнире заняла российская пара Марии Комаровой и Даниила Горячева, россияне в матче за бронзу победили чехов Зузану Хайкову и Томаша Паула.