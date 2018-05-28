Россияне Комарова и Горячев завоевали бронзу Арктического кубка по керлингу на Таймыре 

КРАСНОЯРСК, 28 мая. /ТАСС/. Интернациональная пара в составе канадки Рэйчел Хоман и шведа Никласа Эдина стала победителем самого северного международного турнира по керлингу Arctic Curling Cup — 2018 (Арктический кубок по керлингу), российская пара Марии Комаровой и Даниила Горячева заняла третье место. Соревнования прошли в городе Дудинке Красноярского края.
В турнире принимали участие 10 смешанных пар. На льду арены «Таймыр» с 24 мая соревновались семь иностранных команд из Канады, Финляндии, Чехии, Швеции, Швейцарии и Шотландии и три российские команды. Призовой фонд турнира составил $30 тыс.
В финале Хоман и Эдин выиграли у Джины Эйткен и Данкана Мензиса из Шотландии со счетом 7:6. Третье место на турнире заняла российская пара Марии Комаровой и Даниила Горячева, россияне в матче за бронзу победили чехов Зузану Хайкову и Томаша Паула.
Турнир на Таймыре стал завершающим в международной серии турниров World Curling Tour сезона-2017/18. Организаторами соревнований выступают Федерация керлинга России, ассоциация «Новая лига» при поддержке компании «Норникель» и Министерства спорта РФ.