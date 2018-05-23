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СК возбудил дело после ДТП с экскурсионным автобусом в Псковской области
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СК возбудил дело после ДТП с экскурсионным автобусом в Псковской области 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Суть Событий
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с экскурсионным автобусом в Псковской области, в котором пострадал 21 человек, в том числе 13 детей, сообщил Следственный Комитет РФ в своем канале в мессенджере «Там-Там».
Во вторник около 8.00 у деревни Цапелька Струго-Красненского района водитель экскурсионного автобуса «Неоплан», следовавшего из Пскова в Санкт-Петербург, не справился с управлением и съехал в кювет.
"После ДТП с автобусом в Псковской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в сообщении.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили детей и взрослых, водителя автобуса, назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
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