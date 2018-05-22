США отрезают Венесуэле последние пути к валюте

Москва, 22 мая — «Вести. Экономика». США ужесточили санкции против Венесуэлы. Соответствующий указ подписал Дональд Трамп — практически сразу после объявления победы Николаса Мадуро на президентских выборах. Отныне американским гражданам и юрлицам запрещены любые сделки с госдолгом Венесуэлы, а также долгом национальной нефтедобывающей корпорации PDVSA, уже полгода, по сути, находящейся в состоянии дефолта. Кроме того, санкции запрещают покупку у Венесуэлы любых активов. По мнению американского Минфина, эта мера лишает возможности Мадуро продавать госактивы за бесценок для получения валюты и последующей оплаты импорта. Напомним, экономика Венесуэлы находится в глубочайшем кризисе. Гиперинфляция, обвал ВВП на 27%, девальвация валюты в 4 тыс. раз, а также падение добычи нефти до минимума за 40 лет — все это провоцирует не только экономической, но и гуманитарный кризис. Люди начинают массово покидать страну.

Zerohedge

Добавлю также, что пять стран «Большой двадцатки», включая Австралию, Аргентину, Канаду, Мексику, США и Чили, отказались признать выборы в Венесуэле легитимными. Также не согласны с итогам плебисцита страны «Группы Лимы», объединяющей ряд государств Северной, Южной Америки и Карибского бассейна. В этой критической ситуации Николас Мадуро обещал сделать упор на развитие экономики. «Чего бы это ни стоило, я посвящу свою жизнь восстановлению экономики страны, я устрою экономическую революцию, которая потрясет мир», — сказал онВ частности, президент в своей предвыборной речи обещал повысить минимальный размер оплаты труда на 58% до 392,5 тыс. боливаров, что в пересчете на доллары по официальному курсу составит всего $12. Однако реальный курс в стране намного ниже. Более того, темпы девальвации и инфляции настолько высоки, что повышение МРОТ на 58% вряд ли изменит ситуацию в лучшую сторону. Ситуация усугубляется еще и тем, что экономика страны на 96% зависит от нефти, но, как было сказано выше, добыча в стране стремительно снижается. Только за прошлый год она сократилась на 33%. Кстати, во многом из-за этого, а также из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке, цены на нефть подобрались к отметке $80 за баррель — максимуму с конца 2014 г. Как в таких условиях президент собирается организовать экономический прорыв, остается загадкой. Правительство страны находится в долговых тисках. Неясно также, как оно будет совершать обязательные платежи в этом году. МВФ прогнозирует, что в 2018 г. инфляция в стране достигнет 13000%, а ВВП рухнет на 15%. Стоит добавить, власти Венесуэлы во всех бедах винят мировой империализм во главе с США, а также те страны, которые действуют под диктовку Штатов. К таким Мадуро относит в том числе Колумбию и Бразилию. Впрочем, достаточно посмотреть на список стран, которые не признают выборы, и все становится ясно. В этом нет ничего нового, США действительно ведут целенаправленную политику по устранению неугодных режимов, и Венесуэла является одним из приоритетов. Там, где американцам удается организовать смену власти, они ставят лояльных лидеров, выполняющих любую прихоть Вашингтона.