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Авария с двумя машинами перекрыла движение на площади Калинина
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Авария с двумя машинами перекрыла движение на площади Калинина 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Днём 22 мая на площади Калинина в Заельцовском районе столкнулись автомобили «Мазда» и «Тойота» — из-за аварии образовалась глухая пробка.
По информации очевидцев, авария случилась около 13:30.
«На Калинина кольцо стояло минут 15 из-за ДТП в сторону площади Ленина. Столкнулись «Мазда» и «Тойота», там стоит аварком. Перекрыли крайнюю левую полосу и среднюю левую», — описывают ситуацию очевидцы.
Согласно данным сервиса Яндекс. Пробки, скорость движения автомобилей по кольцу не превышает 3 километров в час. Также заметно затруднено движение по улице Дуси Ковальчук и Красному проспекту.
Вчера утром на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска сломался грузовик — это происшествие затруднило проезд в сторону площади Станиславского.
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