Авария с двумя машинами перекрыла движение на площади Калинина

Днём 22 мая на площади Калинина в Заельцовском районе столкнулись автомобили «Мазда» и «Тойота» — из-за аварии образовалась глухая пробка.

По информации очевидцев, авария случилась около 13:30.

«На Калинина кольцо стояло минут 15 из-за ДТП в сторону площади Ленина. Столкнулись «Мазда» и «Тойота», там стоит аварком. Перекрыли крайнюю левую полосу и среднюю левую», — описывают ситуацию очевидцы.

Согласно данным сервиса Яндекс. Пробки, скорость движения автомобилей по кольцу не превышает 3 километров в час. Также заметно затруднено движение по улице Дуси Ковальчук и Красному проспекту.