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Военные связисты подвели итоги второй Военно-технической конференции
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Военные связисты подвели итоги второй Военно-технической конференции 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В Военной академии связи имени Маршала Советского Союза Буденного С. М. состоялась вторая Военно-техническая конференция на тему: «Основные направления развития сетей передачи данных в Вооруженных Силах Российской Федерации на период до 2025 года»
В работе конференции приняли участие представители: центральных органов военного управления, военных округов, Северного флота, научно-исследовательских организаций Минобороны России, предприятий оборонно-промышленного комплекса, Российской академии наук, а также ВУЗов России. Конференция проходила в формате открытой площадки, на которой военные ученые, профессорско-преподавательский состав ВУЗов Минобороны России, конструкторы и представителями научно-исследовательских организаций Минобороны России смогли обменяться опытом и мнениями по актуальным вопросам.
Всего было рассмотрено 68 докладов и проведено 3 «круглых стола» по наиболее важным на сегодняшний день, а также требующим оперативного решения задачам.
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