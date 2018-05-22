Военные связисты подвели итоги второй Военно-технической конференции

В Военной академии связи имени Маршала Советского Союза Буденного С. М. состоялась вторая Военно-техническая конференция на тему: «Основные направления развития сетей передачи данных в Вооруженных Силах Российской Федерации на период до 2025 года»

В работе конференции приняли участие представители: центральных органов военного управления, военных округов, Северного флота, научно-исследовательских организаций Минобороны России , предприятий оборонно-промышленного комплекса, Российской академии наук , а также ВУЗов России. Конференция проходила в формате открытой площадки, на которой военные ученые, профессорско-преподавательский состав ВУЗов Минобороны России, конструкторы и представителями научно-исследовательских организаций Минобороны России смогли обменяться опытом и мнениями по актуальным вопросам.

Всего было рассмотрено 68 докладов и проведено 3 «круглых стола» по наиболее важным на сегодняшний день, а также требующим оперативного решения задачам.