Радость не для всех: в Хабаровске больного аутизмом ребенка не пустили на батут

То есть, противопоказаний никаких нет, так почему сотрудники центра резко против? Выяснял Даниил Горчаков:

«Людям с такими заболеваниями, я, конечно, дико извиняюсь, нельзя» — запись своего разговора со смотрительницей аттракциона мама 13-летнего Димы Колесникова сделала, когда её сына отказались пустить на его любимый батут. Сотрудница парка вернула деньги за билет и объяснила — подростку отказано в услуге, это распоряжение начальства. Мальчик страдает аутизмом, и новые правила, якобы, запрещают доступ таким детям на опасный аттракцион.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, МАМА ДИМЫ КОЛЕСНИКОВА: Предприниматель сказал, что мой ребёнок прыгает слишком агрессивно. А его сотрудники сослались на то, что мой сын болен, и у него есть диагноз. И по новым правилам моему ребёнку нельзя прыгать на батуте…

На этот батут рядом с домом Колесниковы несколько лет приходили по три раза в неделю. После непонятного запрета пришлось искать другие площадки в парке за несколько кварталов. Прыжки для Димы — один из важнейших факторов реабилитации.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, МАМА ДИМЫ КОЛЕСНИКОВА: Для нас батут очень много значит. Это — положительный эмоциональный фон. Это — радость выхода в социум, уход от собственных страхов, возможность развить координацию, укрепить физическое здоровье. Поэтому запрет посещать батут для нашей семьи — это неприемлемо, и в той ситуации это был колоссальный эмоциональный стресс.

Владелец аттракциона объясняет своё распоряжение благими намерениями. Мол, ребёнок вырос и начал прыгать активнее, может пораниться сам или задеть другого маленького посетителя.

СЕМЕН КОПЫЛОВ, ВЛАДЕЛЕЦ ПАРКА АТТРАКЦИОНОВ: Почему-то маме показалось, что мы к ее ребенку относимся с некоей дискриминацией и, в частности, к его болезни. Но на самом деле, у нас общие правила для всех. Правила поведения на так называемом спортивном батуте.

Объяснить лично свою позицию пришедшей со съемочной группой маме Димы хозяин парка аттракционов отказался. Инцидент он считает исчерпанным. На камеру даже делает широкий жест — готов вновь пустить страдающего аутизмом подростка на батут. Только по новому регламенту посещения 13-летний Дима никак не сможет попасть на любимый спортивный комплекс.

После конфликта между Светланой Колесниковой и администрацией аттракциона на этом спортивном батуте появился свежеотпечатанный баннер с обновлёнными правилами посещения аттракциона. В них администрация включила чёткий запрет на посещение этого комплекса людям с психо-неврологическими отклонениями, к которым можно отнести и аутизм. Мало кто из мам аутистов решится вынести на общественное обсуждение конфликтную ситуацию из-за болезни ребёнка — считает председатель хабаровского объединения родителей детей с аутизмом Наталья Евтеева. Хотя подобные инциденты в жизни тысяч российских семей, где воспитываются дети с таким диагнозом, случаются очень часто.

НАТАЛЬЯ ЕВТЕЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ» Да! Практически каждый день! Особенно это касается родителей детей с расстройствами аутистического спектра. Потому что у детей с аутизмом ярко выражены поведенческие особенности и они на виду. У нас же много громких случаев было в стране, когда детей с аутизмом не пустили в аквапарк или, например, сестру Натальи Водяновой не пустили в летнее кафе…

В ГОСТе содержатся обтекаемые формулировки, которые можно трактовать двояко. Светлана Колесникова уже подготовила обращение в прокуратуру с просьбой разобраться в законности запретов, введённых парком аттракционов для её сына.