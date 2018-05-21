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Создатели Wolfenstein делают неанонсированную киберпанковую игру
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Создатели Wolfenstein делают неанонсированную киберпанковую игру 

Игромания.ру 53 минуты назад
Фото: Игромания.ру
Бывшие сотрудники Machine Games, занимавшие ведущие позиции при создании игр серий Wolfenstein, Gears of War, DOOM и Bulletstorm, основали собственную студию.
Старший дизайнер Wolfenstein II: The New Colossus Аркейд Берг, творческий директор Wolfenstein: The Old Blood и ведущий дизайнер уровней Wolfenstein II Джонатан Хекли, а также художник и арт-директор Тор Фрик стали соучредителями студии Neon Giant. Свой совокупный опыт работы они оценивают в 70 лет, а главной целью отделения называют амбиции и желание быть ближе к игрокам.
Новая студия расположилась в здании старой церкви в Уппсале, в Швеции. Во время мероприятия Nordic Game 2018, которое пройдёт 23-25 ​​мая в Мальмё, разработчики планируют представить Neon Giant, тогда же начнёт работу сайт компании. Стартовое финансирование начинающей команде предоставил фонд Goodbye Kansas Game Invest, который, в частности, включён в разработку Biomutant и Overkill's The Walking Dead.
В настоящее время студия уже работает над своим первым проектом. Игра ещё не анонсирована, и пока что о ней известно лишь то, что это будет боевик в жанре киберпанк.
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