Создатели Wolfenstein делают неанонсированную киберпанковую игру

Бывшие сотрудники Machine Games, занимавшие ведущие позиции при создании игр серий Wolfenstein, Gears of War, DOOM и Bulletstorm, основали собственную студию.

Старший дизайнер Wolfenstein II: The New Colossus Аркейд Берг, творческий директор Wolfenstein: The Old Blood и ведущий дизайнер уровней Wolfenstein II Джонатан Хекли, а также художник и арт-директор Тор Фрик стали соучредителями студии Neon Giant. Свой совокупный опыт работы они оценивают в 70 лет, а главной целью отделения называют амбиции и желание быть ближе к игрокам.

Новая студия расположилась в здании старой церкви в Уппсале, в Швеции . Во время мероприятия Nordic Game 2018, которое пройдёт 23-25 ​​мая в Мальмё , разработчики планируют представить Neon Giant, тогда же начнёт работу сайт компании. Стартовое финансирование начинающей команде предоставил фонд Goodbye Kansas Game Invest, который, в частности, включён в разработку Biomutant и Overkill's The Walking Dead.

В настоящее время студия уже работает над своим первым проектом. Игра ещё не анонсирована, и пока что о ней известно лишь то, что это будет боевик в жанре киберпанк.