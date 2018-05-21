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Молодые пилоты совершают первые полет на ракетоносцах Ту-160: видео
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Молодые пилоты совершают первые полет на ракетоносцах Ту-160: видео 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В Саратовской области молодые пилоты совершили первые вылеты на бомбардировщиках Ту-160 и Ту-95 в рамках программы обучения.
Летчики управляли самолетами на больших и средних высотах. В рамках учебных полетов ими были уничтожены наземные цели условного противника.
Кроме этого, пилоты тренируются проводить дозаправку в воздухе и садиться по приборам. В учебных полетах задействованы десять экипажей.
Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах.
В апреле 2015 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости возобновить производство бомбардировщиков. 16 ноября 2017 года на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова прошла выкатка опытного образца модернизированного Ту-160М.
Всего в рамках модернизации будет построено 50 модернизированных бомбардировщиков Ту-160М2.
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