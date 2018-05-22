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Бартель победила Виттёфт и сыграет с Бертенс на турнире в Нюрнберге
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Бартель победила Виттёфт и сыграет с Бертенс на турнире в Нюрнберге 

Чемпионат.com 22 мая 2018
Немецкая теннисистка Мона Бартель вышла во второй круг турнира в Нюрнберге (Германия), в двух партиях обыграв свою соотечественницу Карину Виттёфт со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты. Мона 6 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 11 двойных ошибок и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований в Нюрнберге Бартель поспорит с представительницей Нидерландов Кики Бертенс, посеянной под третьим номером.
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