Ещё
Барти вышла в полуфинал турнира в Страсбурге, где может сыграть с Павлюченковой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названа причина развода Шнурова c Матильдой
Названа причина развода Шнурова c Матильдой

Барти вышла в полуфинал турнира в Страсбурге, где может сыграть с Павлюченковой 

Чемпионат.com 24 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под первым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Китая Ван Цян со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут. Эшли 3 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и 1 брейк.
За выход в финал соревнований в Страсбурге Барти поспорит с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия, 3) — Зарина Дияс (Казахстан).
Чемпионат.com: последние новости
Чемпионат мира по футболу 2018. Сочи. Гид по Сочи Фоньини, посеянный под вторым номером, стартовал с победы на турнире в Женеве Тренер Харитонова: Сергей в одной из лучших своих форм за последнее время
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине пригрозили «красной карточкой и удалением»372
«Турецкий поток» захотели растянуть12
В Новой Москве объявлен план «Перехват»40
Развод Шнурова уничтожит тысячи браков в России40
Названа причина развода Шнурова c Матильдой5
Видео
00:58
«Крым всегда был российским»
Европа В мире
00:28
Развод Шнурова уничтожит тысячи браков в России
Общество Шоу-бизнес
01:15
«Турецкий поток» захотели растянуть
Экономика Ближний Восток
06:50
Путин и Макрон стали «звездами» соцсетей
Политика Европа
01:13
Москву настигла аномалия
Погода Новости Москвы
00:23
Наглость Волочковой стала причиной скандала
Шоу-бизнес
01:54
Васильева рассказала о смешанных уроках в школе
Образование Общество
00:52
В России нашлись лишние деньги на пенсии
Личный счет
01:09
Меган Маркл послали поучиться манерам
Шоу-бизнес
00:54
Собчак набросилась на Шнурова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение