Президентство Мадуро дает ценам на нефть новый сигнал

МОСКВА , 21 мая — ПРАЙМ, Анна Подлинова. В Венесуэле в минувшее воскресенье прошли выборы президента страны, по итогам которых, получив более 5,8 миллиона голосов (около 68%), победил Николас Мадуро , занимающий этот пост с 2013 года. Он продолжит находиться на этой должности до 2025 года.

Тем временем официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что данные выборы не являются легитимными. Большинство стран Запада, а также многие соседи Венесуэлы, также отказались признавать их итоги. США в свою очередь пригрозили дополнительными санкциями в отношении Венесуэлы.

Неизменность политического курса не пойдет на пользу нефтяной промышленности Венесуэлы, считают аналитики, опрошенные агентством «Прайм». Неодобрение большинства стран во главе с США, которые в прошлом году уже ввели санкции против страны из-за национализации своих компаний, может больно ударить по Венесуэле, особенно, если санкции будут расширены.

На этом фоне в Венесуэле будет стремительно сокращаться добыча нефти, что позволит США нарастить собственную. Нефтяные цены в случае развития такого сценария преодолеют отметку в 80 долларов за баррель и будут тестировать уровень в 90 долларов.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ НЕ ИДЕТ НА ПОЛЬЗУ

Результат выборов усилит спекулятивный настрой инвесторов и станет еще одним фактором роста нефтяных цен, полагает главный аналитик Бинбанка Антон Покатович. «Однако при дальнейшем сохранении отношений между США и Венесуэлой на текущих уровнях влияние данного фактора на цены будет ограниченным», — считает он.

Победа Мадуро на президентских выборах была предрешена, поэтому сама по себе вряд ли окажет влияние на рынки, как и ожидаемые заявления США и других стран об их неодобрении, говорит аналитик по нефтегазовому сектору ФК «Уралсиб» Алексей Кокин , уточняя, что более важным для рынка могут быть санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, если они все-таки будут введены США.

"Кроме того, продолжается судебный конфликт PDVSA с ConocoPhillips (по национализации активов американской компании — ред.), который может привести к утрате Венесуэлой терминалов на Антильских островах и сокращению экспорта нефти и нефтепродуктов", — напоминает он.

Ситуация в Венесуэле складывается совсем непростая: переизбрание президента Мадуро означает продолжение существующей политики в стране, а значит, ситуация в нефтяном секторе останется без изменений, говорит доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова

"Это означает дальнейшее снижение добычи энергоресурсов на территории страны, что может повлиять на мировой рост нефтяных котировок до 90 долларов за баррель", — полагает она.

По ее словам, выступление представителей США по поводу легитимности избрания президента может подтолкнуть народ Венесуэлы к массовым выступлениям, хотя это политический вопрос, который зависит от многих факторов. «Ситуация сложная, а для России вдвойне, потому что она предоставила большое количество займов для Венесуэлы, которые вряд ли будут возвращены в ближайшем будущем», — полагает Новикова.

Обещанные США дополнительные санкции против государственных деятелей и нефтяной индустрии Венесуэлы, безусловно, создают риски еще большего снижения добычи в стране, считает эксперт "БКС Брокер" Константин Карпов , напоминая, что сейчас Венесуэла получает около 95% национального дохода от реализации нефти.

"Нефть утром в понедельник начала торги на позитивной ноте, но реакция рынка была довольно сдержанной, возможно, по той причине, что продолжение снижения добычи предполагается и без новых санкций США, что уже было заложено в цену ранее", — говорит он, напоминая, что последние пять лет в Венесуэле идет жесточайший кризис с галопирующей инфляцией. По его словам, помочь ситуации могут лишь структурные экономические реформы и коренное изменение государственной политики.

ДОБЫЧА НЕФТИ И ЦЕНА

Нефтедобыча в Венесуэле продолжит свое снижение на 30-40 тысяч баррелей в сутки ежемесячно в ближайшие три месяца, причем это произойдет ускоренными темпами, если США введут обещанные санкции, полагает Покатович.

"Внесение венесуэльских нефтяных компаний в SDN-листы по аналогии с иранским сценарием может вызвать ускорение спада добычи в стране, по нашим оценкам, до 100 тысяч баррелей в сутки в месяц в перспективе третьего-четвертого кварталов 2018 года", — говорит он.

По его мнению, реализация такого жесткого сценария способна подтолкнуть нефтяные цены к закреплению на уровнях выше 80 долларов с дальнейшим движением к отметке в 90 долларов. Он уточняет, что текущая ценовая конъюнктура вкупе со сложившейся геополитической обстановкой является крайне выгодной для США, чья нефтедобыча продолжит активно расти в течение всего 2018 года.

По прогнозам Кокина, вероятность дальнейшего падения добычи нефти в Венесуэле с 1,5 миллиона баррелей в сутки до 1 миллиона баррелей в сутки к концу года остается высокой, однако цены нефти, скорее всего, уже отражают этот риск. «Дальнейший рост цен — выше 80 долларов за баррель — может быть вызван более быстрым падением добычи, например, в связи с новыми санкциями США либо новыми судебными решениями, связанными с национализацией в нефтяной отрасли Венесуэлы еще во время правления Уго Чавеса », — не исключает он.

Цена нефти может подрасти на фоне выборов в Венесуэле, поскольку США продолжат вводить новые санкции против этой страны, говорит главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов , напоминая, что из-за национализации американских нефтяных компаний в стране в 2017 году США ввели экономические санкции против Венесуэллы.

"Это будет давить на инвесторов, которые будут сворачивать инвестиции. Нет инвестиций — нет добычи", — говорит он. По его словам, сокращение предложения нефти поддержит цены, однако объемы добычи этих стран способны заменить Саудовская Аравия , Россия и другие участники ОПЕК

По мнению Веселова, также можно ожидать дальнейшего роста добычи нефти в США. «США продолжат наращивать добычу. Более того, они продолжат попытки устранения Мадуро от власти, чтобы американский бизнес вернулся в Венесуэлу и продолжил добывать ее нефть, золото, прочие полезные ископаемые в пользу США», — не исключает он. По его прогнозам, цена может подняться до 80-81 долларов на горизонте трех месяцев.

По словам Карпова, до каких точно отметок может подрасти нефть, сказать очень сложно. Кроме Венесуэлы на цены влияет одновременно несколько важных факторов, в частности выход США из ядерной сделки с Ираном , сделка ОПЕК+, глобальный спрос, сезонный рост нефтепереработки.

"Можно лишь предположить, что на ближайшие полгода котировки будут в диапазоне 70-80 долларов с возможным ростом в пике и до 90 долларов", — заключил эксперт.