«Алмаз-Антей» покажет на выставке в Казахстане системы С-400 и С-300

"На объединенной экспозиции концерна в павильоне №5 будут представлены модели, видеоролики и медиапрезентации о зенитных ракетных системах большой дальности С-400 «Триумф», С-300ВМ «Антей-2500» и С-300ПМУ2 «Фаворит», зенитных ракетных комплексах средней и малой дальности семейства «Бук» и «Тор», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, на стенде компании будет представлена информация о различных радиолокационных станциях.

По словам заместителя гендиректора концерна по внешнеэкономической деятельности Вячеслава Дзиркална, на выставке «Алмаз-Антей» сделает акцент на продукции и услугах, актуальных для среднеазиатского региона. Делегация концерна проведет переговоры с представителями госструктур, официальными делегациями стран, потенциальными заказчиками продукции холдинга. Будут затрагиваться темы запасных частей, услуг по техническому обслуживанию, ремонту, модернизации и утилизации средств ПВО, по обучению иностранных специалистов проведению таких работ.

"На KADEX-2018 мы ожидаем серьезный интерес зарубежных заказчиков как к зенитным ракетным системам и комплексам наземного базирования, так и к нашей продукции гражданского и двойного назначения, которая благодаря своим эксклюзивным характеристикам имеет высокий экспортный потенциал", — отметил Дзиркалн, слова которого приводит пресс-служба.

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» имеет самостоятельное право на осуществление поставок финальных образцов продукции военного назначения (ПВН), а также на послепродажное обслуживание ранее поставленной ПВН, поставку ЗИП, комплектующих изделий, продление сроков службы, ремонт, модернизацию и утилизацию ранее произведенной продукции.