Вероятность усиления санкций США повышает риск дальнейшего сокращения нефтедобычи в Венесуэле

Нефтяные цены вернулись к умеренному росту, однако дальнейшее укрепление позиций долларом США на глобальных площадках сдерживает оптимизм рыночных игроков. Цены на «черное золото » остаются в районе максимальных отметок за последние 3,5 года на фоне успешных действий по сокращению объемов нефтедобычи участниками сделки ОПЕК+, а также сохраняющихся геополитических рисков на Ближнем Востоке.

Кроме того, необходимо отметить, что помимо ближневосточного вопроса определенную премию в цены участники рынка закладывают на ожиданиях дальнейшего сокращения поставок из Венесуэлы . В минувшие выходные в Венесуэле прошли президентские выборы, итоги которых не признали США

В итоге вероятность усиления санкционного давления со стороны Штатов повышает риск дальнейшего сокращения объемов добычи в Венесуэле.

ОАЭ и При этом на текущей неделе рынок может получить дополнительные позитивные сигналы по итогам заседания технического комитета ОПЕК+ (22 мая), а также запланированной в рамках ПМЭФ-2018 встречи министров энергетики РФ Саудовской Аравии (24-26 мая).

Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $78-80/bbl.