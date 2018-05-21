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Вероятность усиления санкций США повышает риск дальнейшего сокращения нефтедобычи в Венесуэле
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Вероятность усиления санкций США повышает риск дальнейшего сокращения нефтедобычи в Венесуэле 

Прайм 1 час назад
Нефтяные цены вернулись к умеренному росту, однако дальнейшее укрепление позиций долларом США на глобальных площадках сдерживает оптимизм рыночных игроков. Цены на «черное золото » остаются в районе максимальных отметок за последние 3,5 года на фоне успешных действий по сокращению объемов нефтедобычи участниками сделки ОПЕК+, а также сохраняющихся геополитических рисков на Ближнем Востоке.
Кроме того, необходимо отметить, что помимо ближневосточного вопроса определенную премию в цены участники рынка закладывают на ожиданиях дальнейшего сокращения поставок из Венесуэлы. В минувшие выходные в Венесуэле прошли президентские выборы, итоги которых не признали США.
В итоге вероятность усиления санкционного давления со стороны Штатов повышает риск дальнейшего сокращения объемов добычи в Венесуэле.
При этом на текущей неделе рынок может получить дополнительные позитивные сигналы по итогам заседания технического комитета ОПЕК+ (22 мая), а также запланированной в рамках ПМЭФ-2018 встречи министров энергетики РФ, ОАЭ и Саудовской Аравии (24-26 мая).
Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $78-80/bbl.
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