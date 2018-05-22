Машина во Владивостоке сбила 8‐летнего мальчика

8‐летний школьник вышел из школьного автобуса и, перебегая дорогу в неположенном месте, попал под автомобиль на острове Русском во Владивостоке . Ребенок остался жив. Со сломанной ногой и в состоянии шока его госпитализировали в городскую больницу № 2. Об этом сообщил сайт PrimaMedia.

По словам очевидцев, когда мальчик вышел из школьного автобуса и побежал через дорогу, правый ряд остановился пропустить, в левом ряду у движущегося со скоростью не более 40 километров в час не было возможности среагировать. Машина задела ребенка правой стороной.

Очевидцы происшествия вызвали скорую, полицию и позвонили родителям мальчика.

Очевидец ДТП Василий Мельников сообщил, что водитель, сбивший школьника, все время был на месте происшествия. «С мамой они поговорили. Насколько я понял, конфликт будет решаться мирно», — отметил Мельников.