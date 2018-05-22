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Машина во Владивостоке сбила 8‐летнего мальчика
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Машина во Владивостоке сбила 8‐летнего мальчика 

360tv.ru 22 минуты назад
Фото: 360tv.ru
8‐летний школьник вышел из школьного автобуса и, перебегая дорогу в неположенном месте, попал под автомобиль на острове Русском во Владивостоке. Ребенок остался жив. Со сломанной ногой и в состоянии шока его госпитализировали в городскую больницу № 2. Об этом сообщил сайт PrimaMedia.
По словам очевидцев, когда мальчик вышел из школьного автобуса и побежал через дорогу, правый ряд остановился пропустить, в левом ряду у движущегося со скоростью не более 40 километров в час не было возможности среагировать. Машина задела ребенка правой стороной.
Очевидцы происшествия вызвали скорую, полицию и позвонили родителям мальчика.
Очевидец ДТП Василий Мельников сообщил, что водитель, сбивший школьника, все время был на месте происшествия. «С мамой они поговорили. Насколько я понял, конфликт будет решаться мирно», — отметил Мельников.
В Уссурийске 4 мая автобус сбил 8‐летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель автобуса нарушил правила дорожного движения и не пропустил школьницу на переходе. Ребенка с сотрясением мозга и ушибами госпитализировали.
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