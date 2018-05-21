Канада понизила уровень дипломатических отношений с Венесуэлой

"Канада отвергает избирательный процесс в Венесуэле и его результаты как не представляющие демократическую волю граждан Венесуэлы", — говорится в заявлении.

Отмечается, что теперь посольство Канады будет возглавлять временно поверенный в делах, а не посол. Также с канадской стороны вводится запрет на военное сотрудничество с Венесуэлой.