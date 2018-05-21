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Канада понизила уровень дипломатических отношений с Венесуэлой
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Канада понизила уровень дипломатических отношений с Венесуэлой 

Газета.Ru 21 час назад
Фото: Газета.Ru
Канада осуждает прошедшие в Венесуэле выборы президента и понижает уровень дипломатических отношений со страной. Об этом говорится в заявлении главы МИД Канады Кристины Фриланд.
"Канада отвергает избирательный процесс в Венесуэле и его результаты как не представляющие демократическую волю граждан Венесуэлы", — говорится в заявлении.
Отмечается, что теперь посольство Канады будет возглавлять временно поверенный в делах, а не посол. Также с канадской стороны вводится запрет на военное сотрудничество с Венесуэлой.
Ранее сообщалось, что Трамп запретил операции с долгом Венесуэлы в США.
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