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Беккер: Зверев отлично играл против Надаля
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Беккер: Зверев отлично играл против Надаля 

Чемпионат.com 21 мая 2018
Борис Беккер, экс-первая ракетка мира, шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион Игр в Барселоне-1992 и бывший тренер серба Новака Джоковича прокомментировал победу испанца Рафаэля Надаля над немцем Александром Зверевым в финале турнира в Риме (6:1, 1:6, 6:3).
«Поздравляю Рафу с тем, что он был собой, Рафой! Должен сказать и несколько слов о Саше, отличная игра, страсть на корте и дисциплина! На протяжении всей недели он играл отлично. Дождь пошёл в ненужное/нужное (для кого-то) время», — написал в своём «твиттере» Беккер.
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