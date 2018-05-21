Беккер: Зверев отлично играл против Надаля

«Поздравляю Рафу с тем, что он был собой, Рафой! Должен сказать и несколько слов о Саше, отличная игра, страсть на корте и дисциплина! На протяжении всей недели он играл отлично. Дождь пошёл в ненужное/нужное (для кого-то) время», — написал в своём «твиттере» Беккер.