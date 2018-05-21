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Во дворе дома в Самаре под колесами иномарки пострадала трехлетняя девочка
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Во дворе дома в Самаре под колесами иномарки пострадала трехлетняя девочка 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
По предварительным данным, в пути напротив дома № 30 она сбила девочку 2014 года рождения, которая перебегала проезжую часть дворового проезда справа налево по ходу движения автомобиля.
Полицейские отмечают, что девочка находилась в сопровождении отца. В результате ДТП она получила телесные повреждения и была доставлена в лечебное учреждение.
В Отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары отмечают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают водителей быть максимально внимательными при движении по дворовым проездам, где на пути в любой момент может оказаться пешеход.
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