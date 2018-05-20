Канадские ультраправые собрались в месте миграции нелегалов из США

На границе Канады США собрались около 100 членов ультраправых организаций. Они протестовали против притока нелегальных мигрантов из соседнего государства, сообщает телеканал CBC.

Акция прошла недалеко от КПП в районе города Сен-Бернар-де-Лаколль, расположенного на границе провинции Квебек и штата Нью-Йорк . Именно этот маршрут в основном используют нелегалы, чтобы попасть из США в Канаду. Ультраправые требовали не впускать в Канаду нелегалов.

Протестующим пытались помешать антифашисты, однако полиция не допустила беспорядков и задержала одного из антифашистских лидеров, передает ТАСС

По данным канадских миграционных властей, с начала 2018 года из США прибыли уже более 7,6 тысячи нелегалов. Причиной этому стала жесткая иммиграционная политика Трампа. В свою очередь канадский премьер-министр обещал принять всех, кому грозит депортация из США.