Анонсирована Age of Wonders: Planetfall

Выставка PDXCon 2018, собственноручно проводимая студией Paradox Interactive, принесла с собой анонс новой игры от разработчиков из команды Triumph Studios.

Age of Wonders: Planetfall совершит временной скачок вперед и предложит игрокам поучаствовать в космических пошаговых баталиях на различных планетах. Разработчики из Triumph обещают разнообразие среди подконтрольных рас и фракций.

Закончить партию игроки смогут несколькими путями. К примеру, фракции, что соседствуют с игроком, могут быть как дружественными, так и враждебными. Все зависит от выбора дипломатического курса. Можно всячески способствовать процветанию империи, договариваясь с союзниками.

Вознестись над остальными «домами» можно и путем элементарной агрессии: начните создание оружия Судного дня, и никто не сможет помешать вашим планам.

Релиз Age of Wonders: Planetfall состоится в 2019 году. Разработчики, тем временем, предлагают подписаться на их рассылку, чтобы следить за новостями игры и получать награды, число которых будет расти в зависимости от количества подписчиков.