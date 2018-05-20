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Анонсирована Age of Wonders: Planetfall
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Анонсирована Age of Wonders: Planetfall 

GameGuru 2 часа назад
Фото: GameGuru
Выставка PDXCon 2018, собственноручно проводимая студией Paradox Interactive, принесла с собой анонс новой игры от разработчиков из команды Triumph Studios.
Age of Wonders: Planetfall совершит временной скачок вперед и предложит игрокам поучаствовать в космических пошаговых баталиях на различных планетах. Разработчики из Triumph обещают разнообразие среди подконтрольных рас и фракций.
Закончить партию игроки смогут несколькими путями. К примеру, фракции, что соседствуют с игроком, могут быть как дружественными, так и враждебными. Все зависит от выбора дипломатического курса. Можно всячески способствовать процветанию империи, договариваясь с союзниками.
Вознестись над остальными «домами» можно и путем элементарной агрессии: начните создание оружия Судного дня, и никто не сможет помешать вашим планам.
Релиз Age of Wonders: Planetfall состоится в 2019 году. Разработчики, тем временем, предлагают подписаться на их рассылку, чтобы следить за новостями игры и получать награды, число которых будет расти в зависимости от количества подписчиков.
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