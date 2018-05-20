Самолет Петербург — Москва развернули при взлете из-за неисправности двигателя

Инцидент произошел в аэропорту Пулково. Самолет, осуществляя разгон по ВПП, остановился и вернулся на стоянку. Предположительно, это произошло из-за неисправности двигателя. На борту самолета находилось 156 пассажиров, сообщается в Telegram-канале СКР.

На месте работают следователи, которые выясняют причину произошедшего.