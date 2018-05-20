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Самолет Петербург — Москва развернули при взлете из-за неисправности двигателя
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Самолет Петербург — Москва развернули при взлете из-за неисправности двигателя 

Деловая газета «Взгляд» 9 минут назад
Пассажирский самолет авиакомпании «Алроса», который вылетал из Санкт-Петербурга в Москву, остановился на взлетно-посадочной полосе во время разгона и вернулся на стоянку из-за неисправности двигателя, сообщает СК России.
Инцидент произошел в аэропорту Пулково. Самолет, осуществляя разгон по ВПП, остановился и вернулся на стоянку. Предположительно, это произошло из-за неисправности двигателя. На борту самолета находилось 156 пассажиров, сообщается в Telegram-канале СКР.
На месте работают следователи, которые выясняют причину произошедшего.
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