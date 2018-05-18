Грузинский премьер-министр назвал вступление Грузии в НАТО главным приоритетом страны 

Тбилиси, 18 мая /Синьхуа/ — Вступление Грузии в НАТО является главным приоритетом страны, заявил сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе встречи с действующим командующим Европейским командованием ВС США, Верховным главнокомандующим Объединенных ВС НАТО в Европе генералом Кертисом Скапаротти.
По словам премьера, проводимые реформы в стране основываются на признанных Евросоюзом /ЕС/ и НАТО ценностях, стандартах и критериях.
Со своей стороны, американский генерал отметил тот прогресс, которого Грузия достигла в демократическом развитии, модернизации Вооруженных сил и оборонных институтов. Он подтвердил, что США будут поддерживать евроатлантический курс Грузии. —0—