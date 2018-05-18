Ещё
Грузинский премьер-министр назвал вступление Грузии в НАТО главным приоритетом страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грузинский премьер-министр назвал вступление Грузии в НАТО главным приоритетом страны 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тбилиси, 18 мая /Синьхуа/ — Вступление Грузии в НАТО является главным приоритетом страны, заявил сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе встречи с действующим командующим Европейским командованием ВС США, Верховным главнокомандующим Объединенных ВС НАТО в Европе генералом Кертисом Скапаротти.
По словам премьера, проводимые реформы в стране основываются на признанных Евросоюзом /ЕС/ и НАТО ценностях, стандартах и критериях.
Со своей стороны, американский генерал отметил тот прогресс, которого Грузия достигла в демократическом развитии, модернизации Вооруженных сил и оборонных институтов. Он подтвердил, что США будут поддерживать евроатлантический курс Грузии. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В Тяньцзине представили прототип китайского эксафлопсного суперкомпьютера нового поколения "Тяньхэ-3" Узбекистан и США подписали соглашения на сумму около 5 млрд долларов ЕС опубликовал список товаров из США, на которые могут быть наложены сборы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В авиакатастрофе на Кубе есть выжившие48
Появились новые данные о пассажирах Boeing 7376
Скончался отец Ксении Бородиной55
Появилось видео с места крушения самолета на Кубе10
Гибель Мамая, проигранный спор Киева России и другие события дня6
Видео
00:51
Ливни парализовали Москву
Погода Новости Москвы
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
11:29
Пицца взлетела в воздух и сняла видео
Общество
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение