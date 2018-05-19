Ещё
Ралли-марафон «Дакар-2019» впервые пройдет в одной стране
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ралли-марафон «Дакар-2019» впервые пройдет в одной стране 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Car.ru
Ралли-марафон «Дакар» впервые в истории пройдет в одной стране, в 2019 году соревнования состоятся в Перу. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу марафона.
Ралли стартует 6 января в Лиме и завершится там же 17 января. Прием заявок на участие в «Дакаре» начнется 21 мая. Организаторы ралли рассматривают возможность проведения «Дакара» в 2020 году в Африке, в частности в Алжире, Анголе и Намибии.
«Дакар» в 2018 году проходил по территории Боливии, Перу и Аргентины. Победителем в зачете грузовиков стал Эдуард Николаев из российской команды «КамАЗ-мастер», в зачете автомобилей — испанец Карлос Сайнс на «Пежо», в зачете квадроциклов — чилиец Игнасио Касале на «Ямахе», в зачете мотоциклов — австриец Маттиас Валькнер на КТМ.
BFM.RU: последние новости
Григорий Лепс попал в больницу ОБСЕ обеспокоилась обысками в «РИА Новости Украина» Меркель в Сочи не будет обсуждать с Путиным вопрос санкций
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко раскрыл планы на Крымский мост209
«Вторжение в Россию станет кошмаром»24
Украина меняет статус Крыма160
Ярош назвал убийц Мамая129
Бортинженер назвал причину авиакатастрофы на Кубе2
Видео
00:51
Ливни парализовали Москву
Погода Новости Москвы
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
11:29
Пицца взлетела в воздух и сняла видео
Общество
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение