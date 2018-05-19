Ралли-марафон «Дакар-2019» впервые пройдет в одной стране 

Ралли-марафон «Дакар» впервые в истории пройдет в одной стране, в 2019 году соревнования состоятся в Перу. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу марафона.
Ралли стартует 6 января в Лиме и завершится там же 17 января. Прием заявок на участие в «Дакаре» начнется 21 мая. Организаторы ралли рассматривают возможность проведения «Дакара» в 2020 году в Африке, в частности в Алжире, Анголе и Намибии.
«Дакар» в 2018 году проходил по территории Боливии, Перу и Аргентины. Победителем в зачете грузовиков стал Эдуард Николаев из российской команды «КамАЗ-мастер», в зачете автомобилей — испанец Карлос Сайнс на «Пежо», в зачете квадроциклов — чилиец Игнасио Касале на «Ямахе», в зачете мотоциклов — австриец Маттиас Валькнер на КТМ.