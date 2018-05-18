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В аварии на проспекте Марка в Омске в аварии погиб мотоциклист
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В аварии на проспекте Марка в Омске в аварии погиб мотоциклист 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Накануне вечером, 17 мая, в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение об аварии на проспекте Маркса.
Сотрудники полиции предварительно установили, что водитель автомобиля «Мазда СХ-5» при выезде с парковки на проспект Маркса с левым поворотом не пропустил движущийся по проспекту Маркса мотоцикл «Сузуки».
«В результате удара водителя мотоцикла отбросило на встречу, причём он попал под колёса одного автомобиля, а мотоцикл — другого. В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался в больнице», — прокомментировали в пресс-службе областной полиции.
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