Из-за прорыва трубопровода с горячей водой в Барнауле пострадал подросток

"Утром 22 мая на пересечении улиц Сизова и Калинина произошел прорыв трубопровода с горячей водой. В результате коммунальной аварии пострадал 16-летний подросток. С ожогами ног он доставлен в Ожоговый центр города. Организовано проведение доследственной проверки", — сообщили в ведомстве.

Следствию предстоит выяснить обстоятельства коммунальной аварии, установить в действиях лиц, отвечающих за эксплуатацию коммунальных сетей, нарушение правил безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что СУ СК по Алтайскому краю начал проверку по выложенной в местных СМИ видеозаписи, запечатлевшей фонтан воды, попавший на женщину при прорыве трубопровода в Барнауле — сведений о причиненном здоровью женщины ущербе нет. Тогда в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, которая является собственником сетей, сообщили, что инцидент произошел в результате опрессовки — гидравлических испытаний сетей.