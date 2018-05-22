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Из-за прорыва трубопровода с горячей водой в Барнауле пострадал подросток
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Из-за прорыва трубопровода с горячей водой в Барнауле пострадал подросток 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Алтайская правда
БАРНАУЛ, 22 мая. /ТАСС/. Следственное управление СК по Алтайскому краю проводит проверку по факту прорыва водопровода с горячей водой в Барнауле. В момент аварии находившийся рядом 16-летний подросток получил ожоги, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.
"Утром 22 мая на пересечении улиц Сизова и Калинина произошел прорыв трубопровода с горячей водой. В результате коммунальной аварии пострадал 16-летний подросток. С ожогами ног он доставлен в Ожоговый центр города. Организовано проведение доследственной проверки", — сообщили в ведомстве.
Следствию предстоит выяснить обстоятельства коммунальной аварии, установить в действиях лиц, отвечающих за эксплуатацию коммунальных сетей, нарушение правил безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что СУ СК по Алтайскому краю начал проверку по выложенной в местных СМИ видеозаписи, запечатлевшей фонтан воды, попавший на женщину при прорыве трубопровода в Барнауле — сведений о причиненном здоровью женщины ущербе нет. Тогда в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, которая является собственником сетей, сообщили, что инцидент произошел в результате опрессовки — гидравлических испытаний сетей.
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