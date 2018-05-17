На северо-западе Москвы водитель насмерть сбил женщину

МОСКВА , 15 мая — РИА Новости . План «Перехват» введен для поиска водителя, насмерть сбившего пешехода на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в столичной Госавтоинспекции

"В 21.20 мск на пересечении бульвара улиц Яна Райниса и Туристской был совершен наезд на женщину-пешехода. Автомобиль, предположительно, белый внедорожник, скрылся с места происшествия. Введен план «Перехват», пешеход скончался на месте", — пояснили агентству в ГИБДД,

Предварительно, женщина переходила дорогу в неустановленном месте. Выясняются все обстоятельства произошедшего.