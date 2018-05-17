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На северо-западе Москвы водитель насмерть сбил женщину
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На северо-западе Москвы водитель насмерть сбил женщину 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. План «Перехват» введен для поиска водителя, насмерть сбившего пешехода на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в столичной Госавтоинспекции.
"В 21.20 мск на пересечении бульвара улиц Яна Райниса и Туристской был совершен наезд на женщину-пешехода. Автомобиль, предположительно, белый внедорожник, скрылся с места происшествия. Введен план «Перехват», пешеход скончался на месте", — пояснили агентству в ГИБДД,
Предварительно, женщина переходила дорогу в неустановленном месте. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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