В Подмосковье проводится учебно-методический сбор с расчетами ОТРК «Искандер-М»

В нем принимают участие начальники и операторы расчетов подготовки данных ОТРК «Искандер-М» всех ракетных соединений военных округов, а также представители военно-научных организаций Минобороны , ОПК.

Подмосковье проводится учебно-методический сбор со специалистами пунктов подготовки информации оперативно-тактического ракетного комплекса Сухопутных войск «Искандер-М» под руководством начальника ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского

В мероприятии принимают участие помощники начальников штабов, начальники и операторы расчетов подготовки данных ОТРК «Искандер-М» всех ракетных соединений военных округов, а также представители военно-научных организаций Министерства обороны Российской Федерации и оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

В ходе сбора его участники совершенствуют навыки в подготовке данных боевого применения ОТРК «Искандер-М».

Кроме того, свои знания расширяют и закрепляют офицеры-преподаватели Михайловской военной артиллерийской академии и учебного центра ракетных войск.

Итогом сбора станет проведение состязания, где определится лучший расчет подготовки данных среди ракетных бригад «Искандер-М».