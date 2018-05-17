Ещё
В Подмосковье проводится учебно-методический сбор с расчетами ОТРК «Искандер-М»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названы самые дешевые курорты этого лета
Названы самые дешевые курорты этого лета

В Подмосковье проводится учебно-методический сбор с расчетами ОТРК «Искандер-М» 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В нем принимают участие начальники и операторы расчетов подготовки данных ОТРК «Искандер-М» всех ракетных соединений военных округов, а также представители военно-научных организаций Минобороны, ОПК.
В Подмосковье проводится учебно-методический сбор со специалистами пунктов подготовки информации оперативно-тактического ракетного комплекса Сухопутных войск «Искандер-М» под руководством начальника ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского.
В мероприятии принимают участие помощники начальников штабов, начальники и операторы расчетов подготовки данных ОТРК «Искандер-М» всех ракетных соединений военных округов, а также представители военно-научных организаций Министерства обороны Российской Федерации и оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.
В ходе сбора его участники совершенствуют навыки в подготовке данных боевого применения ОТРК «Искандер-М».
Кроме того, свои знания расширяют и закрепляют офицеры-преподаватели Михайловской военной артиллерийской академии и учебного центра ракетных войск.
Итогом сбора станет проведение состязания, где определится лучший расчет подготовки данных среди ракетных бригад «Искандер-М».
ТК «Звезда»: последние новости
Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретятся в Сингапуре Худшим сценарием станет новая интифада – эксперт о палестино-израильском кризисе Трамп поручил подготовить новый план дополнительных санкций против России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эхо войны»: Россия потеряет 11 млн человек275
Самый сильный человек РФ едва не погиб на рынке70
Макаревича уличили во лжи133
Купавшийся в «нефти» чиновник из ХМАО обнаружен мертвым15
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»63
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Статьи
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
04:44
Названы кандидатуры на замену Голиковой
Политика
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
11:58
Стало известно о последних днях мужа Аллегровой
Шоу-бизнес
00:32
Самый сильный человек РФ едва не погиб на рынке
Происшествия
00:16
Пьяный мужчина исколошматил пенсионерку в Москве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение