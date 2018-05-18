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В УрФУ предложили создать клинику ядерной медицины
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В УрФУ предложили создать клинику ядерной медицины 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ Урал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Высокотехнологичная клиника, в которой будут апробироваться инновационные методы лечения онкологических заболеваний, может появиться при центре ядерной медицины Уральского федерального университета (УрФУ), сообщили в пятницу в пресс-службе вуза.
"Создать университетскую клинику, позволяющую реализовать возможности центра ядерной медицины, предложили участники выездного совещания министерства здравоохранения Свердловской области по вопросам развития ядерной медицины. Вузовская клиника позволит организовать подготовку специалистов, апробировать новейшие и эффективные методики лечения и оказывать современную высокотехнологичную медицинскую помощь", — сказали в пресс-службе.
По данным департамента информационной политики региона, министр здравоохранения области Андрей Цветков предложил разработать дорожную карту по реализации всех рассмотренных на совещании проектов.
"В настоящее время в УрФУ создается Циклотронный центр ядерной медицины (ЦЦЯМ), который занят новыми методиками адресной доставки лекарств к местам локализации раковых опухолей, а также вместе с Уральским государственным медицинским университетом — подготовкой медиков-радиологов и переподготовкой врачей других специальностей", — уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что проект по созданию ЦЦЯМ площадью порядка 2,5 тыс. квадратных метров получил одобрение Главгосэкспертизы, оно является необходимым условием завершения проекта. К июлю 2018 года планируется осуществить технический пуск циклотрона и до конца года получить все документы, позволяющие центру работать в постоянном режиме.
С помощью циклотрона ученые смогут получать более десятка изотопов, которые используются при производстве радиофармпрепаратов для ранней диагностики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, предполагается, что в дальнейшем центр будет координировать действия с научными организациями и промышленными предприятиями региона, в том числе с Институтом органического синтеза Уральского отделения (УрО) РАН.
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