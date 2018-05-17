Эксперт обвинил США в желании самим выйти из ДРСМД 

США обвиняют Россию в нарушении договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД) для того, чтобы использовать это в качестве предлога для денонсации договора после того, как они завершат разработку новых ударных видов вооружений, [рассказал] (https://rns.online/opinions/Zachem-SSHa-obvinyayut-Rossiyu-v-narushenii-dogovora-o-raketah-srednei-i-maloi-dalnosti-2018-05-17/) RNS главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.
«Такие обвинения являются основанием для новых американских оружейных программ, в том числе по разработке крылатой ракеты наземного базирования большой дальности. После завершения цикла разработки США используют данные обвинения с тем, чтобы найти формальный повод денонсировать этот договор и ускоренными темпами начать производство новых ударных видов оружия», — сказал Коротченко.
Ранее президент США Дональд Трамп передал свои полномочия по составлению плана о введении санкций против России за «нарушение» договора о ликвидации ракет средней и малой дальности госсекретарю США Майку Помпео совместно с главой Минфина Стивеном Мнучином, главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и директором Национальной разведки Дэном Коутсом.
Новые санкции против России за «нарушение» договора должны быть подготовлены согласно положениям закона о военном бюджете США на 2018 год. Санкции должны быть введены в отношении лиц, отдававших приказы, которые привели к невыполнению договора о РСМД. Кроме того, ограничения могут быть введены против «высокопоставленных политических фигур правительства» России.
По словам Коротченко, практически весь российский оборонно-промышленный комплекс уже и так находится под американскими санкциями, которые не оказывают существенного негативного эффекта на его работу.
«Поэтому новый санкционный пакет — не более чем пропагандистское сотрясение воздуха», — заключил эксперт.
Договор о РСМД был заключен между США и СССР в 1987 году. Он подразумевает запрет на баллистические ракеты и крылатые ракеты наземного базирования с радиусом от 500 м до 5,5 тыс. километров.