Еслямова получила в Каннах награду за лучшую женскую роль

Награду за лучшую женскую роль на Каннском фестивале получила актриса из Казахстана Самал Еслямова . Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Еслямова сыграла в фильме российского режиссера Сергея Дворцевого «Айка».

"Это очень большое событие в моей жизни", — сказала Еслямова во время награждения.

Она также поблагодарила режиссера кинокартины.