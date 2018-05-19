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Еслямова получила в Каннах награду за лучшую женскую роль
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Еслямова получила в Каннах награду за лучшую женскую роль 

Газета.Ru 19 мая 2018
Фото: Газета.Ru
Награду за лучшую женскую роль на Каннском фестивале получила актриса из Казахстана Самал Еслямова. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Еслямова сыграла в фильме российского режиссера Сергея Дворцевого «Айка».
"Это очень большое событие в моей жизни", — сказала Еслямова во время награждения.
Она также поблагодарила режиссера кинокартины.
Ранее сообщалось, что японский режиссер Хирокадзу Корэеда стал обладателем главной награды Каннского кинофестиваля «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Магазинные воришки». Гран-при фестиваля получил американский режиссер Спайк Ли за кинофильм «Черный клановец», а приза жюри удостоилась режиссер Надин Лабаки за фильм «Капернаум». Польский режиссер Павел Павликовски получил награду за лучшую режиссуру. Речь идет о картине «Холодная война».
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