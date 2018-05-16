Костин посоветовал правительству докапитализировать Промсвязьбанк за счет ЦБ и бюджета

Андрей Костин. Санируемый Промсвязьбанк , на базе которого создается банк для обслуживания оборонных предприятий, можно докапитализировать за счет ЦБ и бюджета, заявил президент ВТБ

Промсвязьбанк должен получить от других банков до 1 трлн руб. кредитов, выданных оборонным предприятиям, подпадающим под санкции, говорил министр финансов Антон Силуанов . Однако Минфин настаивает, чтобы передача активов сопровождалась передачей банками капитала. ВТБ наряду со Сбербанком выступил против такой схемы.

«Нас просит это сделать ЦБ и правительство, будем это делать, конечно. По капиталу будем отдельно говорить. Там первоначально были очень высокие, неоправданные, не соответствующие размеру кредита требования по капиталу. Мы эту тему сняли, ЦБ обещал, что подход будет изменён. Дальше будем смотреть», — заявил Костин журналистам.

«Я бы вообще рекомендовал бы ЦБ и министерству финансов, если можно, докапитализировать банк, потому что он должен выполнять очень важные задачи, в том числе по работе с санкционными предприятиями. Можно, конечно, по щепотке собрать с ВТБ и Сбербанка, но это не решение проблемы, на мой взгляд. У ЦБ есть деньги, он потратил много денег на санацию банков, добавить еще немного. И правительство, тем более если правительство сейчас будет иметь профицит бюджета за счет нефти…», — добавил глава ВТБ.