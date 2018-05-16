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Глава Военного комитета НАТО посоветовал Киеву заняться стабилизацией экономики и политики
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Глава Военного комитета НАТО посоветовал Киеву заняться стабилизацией экономики и политики 

ТАСС 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел посоветовал Киеву заняться укреплением экономики и политической стабильности на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции в среду по итогам заседания Военного комитета на уровне начальников генштабов, отвечая на просьбу украинских журналистов дать совет Украине.
"Я скажу кратко. Нужно продолжать идти по тому же пути — сделать Украину успешной в политическом и экономическом смысле. Это будет лучший ответ на действия России", — заявил он.
Он также пообещал, что НАТО «будет продолжать оказывать давление на Россию, требуя соблюдения международного права». «Мы будем продолжать поддерживать украинские вооруженные силы, чтобы они были более эффективны. Хотя сейчас кажется, что прогресс [на Украине] очень медленный, но в действительности он значителен», — заключил генерал, не уточняя, в чем этот прогресс заключается.
ТАСС: последние новости
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