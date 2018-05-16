Глава ВТБ Костин не видит потребности в приходе новых банков в Крым 

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин не видит потребности в приходе новых банков в Крым, банковская система в регионе работает хорошо, сказал Костин в кулуарах заседания внутрифракционной группы фракции «Единая Россия» под руководством первого замглавы фракции Адальби Шхагошева.
"Сегодня банковский сектор в Крыму работает вполне адекватно и вот те банки, которые там есть — РНКБ, банк «Россия», вполне справляются с задачами обеспечения населения и картами «Мир», и кредитования. Потребности захода туда еще ста банков, по-моему, нет. Там все работает", — сказал Костин.
Из-за санкций ВТБ пока не может работать в Крыму, напомнил он. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков призывал не рассчитывать на скорое появление ВТБ, Сбербанка и других госбанков в Крыму из-за угрозы санкций.
Под санкции Евросоюза после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года попали пять российских банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк и Россельхозбанк. Европейским резидентам запрещено предоставлять этим банкам средне— и долгосрочное финансирование.