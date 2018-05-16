Глава ВТБ Костин не видит потребности в приходе новых банков в Крым

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Обысков в московском офисе ЦЭНКИ не было

КПРФ предлагает ввести до 2030 года мораторий на повышение пенсионного возраста

Зампостпреда РФ при ООН считает, что США "рано или поздно" придется уйти из Сирии