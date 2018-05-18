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Секретная игра от 2K не выйдет в этом году
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Секретная игра от 2K не выйдет в этом году 

GameGuru 26 минут назад
Фото: GameGuru
Крупное издательство Take-Two на очередном собрании акционеров объявило, что новая и пока что секретная игра от 2K Games выйдет в следующем финансовом году, который в компании пройдет в период с апреля 2019 по март 2020.
Не анонсированный проект появляется в отчетах компании уже не в первый раз. Известно, что игра будет частью популярной серии. Ранее Take-Two планировала выпустить ее до марта 2019 года.
«Мы очень позитивно настроены насчет этой игры и уверены, что она улучшит наши показатели в следующем финансовой году», — говорит менеджмент издательства. При этом в бюджет этого года уже заложена некоторая сумма, которая будет потрачена на маркетинг секретной игры. Так что в ближайшее время стоит ожидать ее анонса, например, на E3.
Несмотря на то, что Рэнди Пичфорд, создатель серии Borderlands заявил, что не собирается приезжать на выставку в этом году, многие считают, что этой не анонсированной и секретной игрой является Borderlands 3. Официального анонса игры до сих пор не было, хотя в Gearbox и не скрывают, что работают над следующей частью серии.
А ранее в этом году журналисты Kotaku выяснили, что в разработке находится новая игра серии Bioshock.
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