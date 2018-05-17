Ещё
Нисикори разгромил Кольшрайбера в третьем круге «Мастерса» в Риме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нисикори разгромил Кольшрайбера в третьем круге «Мастерса» в Риме 

Чемпионат.com 17 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
Японский теннисист Кей Нисикори обеспечил себе место в четвертьфинале «Мастерса» в Риме, обыграв немецкого спортсмена Филиппа Кольшрайбера со счётом 6:1, 6:2.
Продолжительность поединка составила 1 час 6 минут. На счету японца 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта. Кольшрайбер выполнил 2 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и упустил 2 брейк-пойнта.
За выход в полуфинал Нисикори, занимающий 24-е место в рейтинге ATP, поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 11) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания).
Чемпионат.com: последние новости
Чемпионат мира по футболу 2018. Сочи. Гид по Сочи Фоньини, посеянный под вторым номером, стартовал с победы на турнире в Женеве Назван полный файткард M-1 Challenge 92
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине пригрозили «красной карточкой и удалением»381
Названа причина развода Шнурова c Матильдой6
«Турецкий поток» захотели растянуть14
В Новой Москве объявлен план «Перехват»40
Москву настигла аномалия
Видео
00:58
«Крым всегда был российским»
Европа В мире
00:28
Развод Шнурова уничтожит тысячи браков в России
Общество Шоу-бизнес
01:15
«Турецкий поток» захотели растянуть
Экономика Ближний Восток
09:28
Собянин объявил решение по участию в выборах мэра
Новости Москвы Политика
06:50
Путин и Макрон стали «звездами» соцсетей
Политика Европа
01:13
Москву настигла аномалия
Погода Новости Москвы
00:23
Наглость Волочковой стала причиной скандала
Шоу-бизнес
01:54
Васильева рассказала о смешанных уроках в школе
Образование Общество
00:52
В России нашлись лишние деньги на пенсии
Личный счет
01:09
Меган Маркл послали поучиться манерам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение