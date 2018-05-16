Глава делегации Азербайджана в ПАСЕ обвинил ассамблею в двойных стандартах

На весенней сессии был обнародован доклад независимой группы по расследованию коррупции, который подтвердил подозрения в отношении лоббистской деятельности Азербайджана. В документе был обнародован список депутатов, которые нарушили кодекс поведения парламентария. Затем комитет про процедурам ПАСЕ определился в среду с наказанием депутатов, замешанных в коррупционном скандале. Комитет решил применить санкции к Педро Аграмунту Испания ) сроком на 10 лет, а к Сезару Флорину Преде ( Румыния ), Самеду Сеидову (Азербайджан) и Йорди Шукле (Испания) сроком на два года. Указанные депутаты не смогут представлять ассамблею или ее комитеты на мероприятиях третьих сторон, а также будут лишены права задавать вопросы исполнительному органу Совета Европы — комитету министров.

По словам Сеидова, санкции в отношении Азербайджана являются отражением политики «двойных стандартов».

"Неоднократно Азербайджан сталкивался с такой политикой. Поэтому эти санкции не имеют основы, это чистой воды предвзятость. В ПАСЕ есть здоровые силы, но есть и те, которые выступают предвзято. Они хотят отдалить Азербайджан от ПАСЕ. Эти санкции служат этому", — сказал Сеидов.

Представитель делегации Азербайджана в ПАСЕ Сахиба Гафарова ранее назвала доклад пристрастным и необъективным, отметив, что «каждое слово должно быть взвешено, задокументировано в таком хрупком нынешнем окружении и ситуации». В свою очередь глава постоянной делегации Азербайджана Самед Сеидов, чье имя попало в отчет группы, заявил, что доклад о якобы имевшей место лоббистской деятельности страны не соответствует действительности, и подчеркнул, что «не хочет оставаться в таком ПАСЕ».