Медицина в ТиНАО: в Филимонковском появится новая поликлиника

В поселении Филимонковском построят поликлинику для детей и взрослых на 320 посещений в смену. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

«Мосгосэкспертизой согласована проектная документация на строительство четырехэтажной детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену в поселении Филимонковском, предназначенной для своевременного оказания медицинской помощи и профилактики заболеваний населения», — рассказал он.

В составе взрослой поликлиники будут лечебно-профилактическое и терапевтическое отделения, блок врачей-специалистов, хирургические кабинеты, помещения функциональной диагностики, дневной стационар на 10 коек и отделение реабилитации.

В детской поликлинике расположатся гардероб и колясочная, школьно-дошкольное отделение, кабинеты функциональной диагностики, педиатрические и хирургические помещения, дневной стационар на шесть коек, отделение здорового ребенка и физиотерапевтический блок.

В здании также появятся служебно-бытовые и хозяйственные помещения, оснащенные медицинским и технологическим оборудованием. А на прилегающей территории обустроят проезды и автостоянки для посетителей, установят ограждения и малые архитектурные формы. Кроме того, возле поликлиники разобьют газоны и высадят деревья и кустарники.