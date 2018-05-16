Ещё
Наличные с кошелька «Яндекс. Деньги» в банкоматах можно будет снимать без карты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наличные с кошелька «Яндекс. Деньги» в банкоматах можно будет снимать без карты 

Говорит Москва 13 минут назад
Как сообщает РБК, компания «Яндекс» и «Райффайзенбанк» запустили пилотный проект.
Чтобы воспользоваться новой услугой, клиенту нужно на сайте выбрать раздел «получение наличных в банкомате без карты», указать сумму снятия и ввести одноразовый пароль, который приходит по SMS. В банкомате нужно будет ввести присланный код, выбрать сумму и забрать деньги. Комиссия за такое снятие будет составлять три процента.
При операции будет действовать двухфакторная авторизация — номер на сайте в самом сервисе и пароль в SMS-сообщении.
Говорит Москва: последние новости
WhatsApp добавил напоминающие Telegram функции для групповых чатов Facebook приостановил работу 200 приложений в соцсети после скандала с утечкой данных Названы 5 категорий Telegram-каналов с самой высокой вовлеченностью
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам разрешат выборочно платить за ЖКХ81
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице451
Открытие Крымского моста возмутило Европу1198
РФ дала ответ США по Крымскому мосту453
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост96
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
01:03
РФ дала ответ США по Крымскому мосту
Политика
10:48
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост
Политика
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
05:05
Леве из «Би-2» внезапно стало плохо
Шоу-бизнес
01:10
Лобовое стекло самолёта загорелось в полете
Общество Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
01:23
Медведев отчитался Путину по новому кабмину
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение