Наличные с кошелька «Яндекс. Деньги» в банкоматах можно будет снимать без карты

Чтобы воспользоваться новой услугой, клиенту нужно на сайте выбрать раздел «получение наличных в банкомате без карты», указать сумму снятия и ввести одноразовый пароль, который приходит по SMS. В банкомате нужно будет ввести присланный код, выбрать сумму и забрать деньги. Комиссия за такое снятие будет составлять три процента.

При операции будет действовать двухфакторная авторизация — номер на сайте в самом сервисе и пароль в SMS-сообщении.