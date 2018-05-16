Наличные с кошелька «Яндекс. Деньги» в банкоматах можно будет снимать без карты 

Как сообщает РБК, компания «Яндекс» и «Райффайзенбанк» запустили пилотный проект.
Чтобы воспользоваться новой услугой, клиенту нужно на сайте выбрать раздел «получение наличных в банкомате без карты», указать сумму снятия и ввести одноразовый пароль, который приходит по SMS. В банкомате нужно будет ввести присланный код, выбрать сумму и забрать деньги. Комиссия за такое снятие будет составлять три процента.
При операции будет действовать двухфакторная авторизация — номер на сайте в самом сервисе и пароль в SMS-сообщении.