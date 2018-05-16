Официально анонсирован S. T. A. L. K. E. R. 2

МОСКВА , 16 мая — РИА Новости . Компьютерная игра S. T. A. L. K. E. R. 2 в настоящее время находится в разработке, сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор компании GSC_Game World Сергей Григорович.

"Я официально заявляю: «GSC Game World разрабатывает S. T. A. L. K. E. R. 2», — написал он.

Григорович добавил ссылку на сайт проекта. На его главной странице указывается, что планируемая дата выхода — 2021 год.

Игровое пространство компьютерной игры S. T. A. L. K. E. R. представляет картины Чернобыльской атомной электростанции и зоны отчуждения. Первая основная игра серии — «Тень Чернобыля» вышла в 2007 году, после чего было выпущено два дополнения и мобильная версия. В 2011 году объявлялось об отмене разработки второй основной игры.