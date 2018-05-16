Изучать историю стало проще: приложение дополненной реальности о ветеранах презентовали в Дагестане

Изучать историю стало проще: приложение дополненной реальности о ветеранах презентовали в ДагестанеВ махачкалинском парке Ленинского Комсомола прошла презентация интерактивного приложения под названием «Последний бой».

При помощи новой разработки можно узнать более подробную биографию героев, рассказы об их боевых подвигах, приложив планшеты и телефоны (на базе Андроид) к портретам ветеранов.

Как рассказали разработчики программы Ильяс Гасангусейнов и Магомед Омаров совместно с Министерством труда и соцразвития Дагестана , программа дополненной реальности (AR) «Последний бой» предназначена для свободного пользования в рамках реального времени и дает полезный образовательный эффект: его можно использовать в обучении, при демонстрации исторических событий и фактов, визуализируя их.

По их словам, в скором времени планируется открыть доступ приложения на всех аппаратных платформах цифровых носителей.

Приложение можно скачать с яндекс-диска, перейдя по ссылке https://yadi.sk/d/Z713aqdy3VXApG.